Paul-Dimitrov in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Stoccolma 2024

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tommyse la vedrà contro Grigornella finale del torneo ATP 250 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale svedese. Nell’atto conclusivo in Scandinavia si affrontano due ex campioni del torneo, a caccia del titolo ma soprattutto di puntare per tentare una qualificazione in extremis alle Atp Finals. L’americano arriva in finale riposato visto che ha sconfitto in due comodi set Djere, Kecmanovic e Wawrinka, mentre il bulgaro – dopo le vittorie ai danni di Halys e Stricker – ha impiegato quasi due ore e mezza per rimontare Griekspoor. 1-1 i precedenti, entrambi risalenti al 2020. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 20 ottobre alle ore 15:00.