Panchina Milan, La durezza di Paulo Fonseca non paga: Sarri e Allegri lanciano segnali… (Di sabato 19 ottobre 2024) Milan, l'autorità di Paulo Fonseca fa sperare: ma la partita contro l'Udinese potrebbe essere decisiva, Sarri e Allegri scalpitano Nei giorni scorsi, in conferenza stampa, il tecnico portoghese del Milan Paulo Fonseca ha usato parole dure per far vedere finalmente una sua presa di posizione sulle situazioni delicate che hanno interessato lo spogliatoio rossonero. L'ex mister del Lille ha affermato di non aver timore di affrontare qualsiasi suo giocatore, qualunque sia. Questo suo diktat è stato anche apprezzato dalla tifoseria rossonera. Carattere a parte, contro l'Udinese tutti si aspettano una svolta. Per questo motivo un risultato negativo potrebbe definitivamente compromettere la sua permanenza sulla Panchina Milanista. Al varco, qualche segnale è già arrivato dai suoi possibili sostituti: Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.

