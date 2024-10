PALINSESTI 27 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 2024: I CASI DI TERESA BATTAGLIA, STUCKY E REPORT (Di sabato 19 ottobre 2024) PALINSESTI Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 27 OTTOBRE al 2 NOVEMBRE 2024 Rai1 D: Sempre al Tuo Fianco (6/6) fine L: Ninfa Dormiente (1/3) new M: Ninfa Dormiente (2/3) 1°Tv M: film da definire G: Don Matteo 14 (3/10) 1°Tv V: Tale e Quale Show (7/8) S: Ballando Con Le Stelle (6/12) Canale 5 D: La Rosa della Vendetta 1°Tv L: Grande Fratello M: Ticket To Paradise 1°Tv M: Io Canto Generation (4/6) G: Endless Love 1°Tv V: Storia di Una Famiglia Perbene 2 (4/4) fine S: Tu Sì Que Vales (7/9) Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioni Il 01/11 ore 14:10 – Inga Lindstrom, al termine My Home My Destiny. Invariato tutto il resto del palinsesto. Bubinoblog - PALINSESTI 27 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 2024: I CASI DI TERESA BATTAGLIA, STUCKY E REPORT Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di sabato 19 ottobre 2024)Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 27al 2Rai1 D: Sempre al Tuo Fianco (6/6) fine L: Ninfa Dormiente (1/3) new M: Ninfa Dormiente (2/3) 1°Tv M: film da definire G: Don Matteo 14 (3/10) 1°Tv V: Tale e Quale Show (7/8) S: Ballando Con Le Stelle (6/12) Canale 5 D: La Rosa della Vendetta 1°Tv L: Grande Fratello M: Ticket To Paradise 1°Tv M: Io Canto Generation (4/6) G: Endless Love 1°Tv V: Storia di Una Famiglia Perbene 2 (4/4) fine S: Tu Sì Que Vales (7/9) Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioni Il 01/11 ore 14:10 – Inga Lindstrom, al termine My Home My Destiny. Invariato tutto il resto del palinsesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PALINSESTI 27 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 2024 : I CASI DI TERESA BATTAGLIA - STUCKY E REPORT - Invariato tutto il resto del palinsesto. Rai2 D: 9-1-1 + 9-1-1 Lone Star 1°Tv L: Se Mi Lasci Non Vale (2/5) M: Boss in Incognito (2/5) M: Stucky (1/6) new G: da definire V: NCIS + NCIS Hawai’i 1°Tv + R S: film da definire Italia 1 D: Le Iene Show L: Paradise City 1°Tv M: film da definire M: film da definire G: Le Iene Presentano: Inside (4/6) V: film da definire S: L’Era Glaciale 4 Altre ... (Bubinoblog)

Salento : Coolclub - concerti a fine ottobre e fine novembre The Telescopes e Diaframma - Sabato 30 novembre (ore 21:30 – ingresso 15 euro – prevendite su Dice. fm) i Diaframma tornano al Castello Volante di Corigliano d’Otranto per una tappa del tour che celebra i 40 anni di Siberia. La formazione varia da 1 a 20 membri, con un suono in perenne evoluzione che da quasi quarant’anni continua a essere innovativo e influente. (Noinotizie.it)

Trieste Science+Fiction Festival dal 29 ottobre al 3 novembre 2024 - INFINITE SUMMER di Miguel Llansò (Estonia, Spagna 2024) – Anteprima ItalianaDopo “Jesus Shows You the Way to the Highway”, Miguel Llansò torna al festival triestino con un thriller fantascientifico sempre in anteprima nazionale che riflette sulle tecnologie emergenti applicate ai nostri corpi. Con conseguenze inimmaginabili. (Udine20.it)