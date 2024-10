Pagelle Como-Parma 1-1, voti e tabellino Serie A 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Le Pagelle di Como-Parma 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match dell’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Al Sinigaglia partita intensa che si apre con il gran gol di Bonny con un colpo di tacco di enorme astuzia. La partita la fanno però i lariani che pareggiano con Nico Paz e il suo inserimento, poi però ecco i tre pali degli emiliani che mettono paura ai padroni di casa, ma il punteggio non cambia. Di seguito ecco le Pagelle dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LE Pagelle DI Como-Parma 1-1 Como (4-2-3-1): Audero 6; Van der Brempt 5.5, Kempf 6.5, Dossena 5.5 (40’st Goldaniga sv), Moreno 6 (18’st Sala 6); Sergi Roberto 6 (40’st Gabrielloni sv), Perrone 6; Strefezza 6.5 (18’st Mazzitelli 6), Paz 7, Fadera 6 (32’st Da Cunha sv); Cutrone 6. In panchina: Reina, Jack, Barba, Iovine, Baselli, Engelhardt, Braunoder, Verdi, Jasim, Belotti. Allenatore: Fabregas 6. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match dell’ottava giornata di. Al Sinigaglia partita intensa che si apre con il gran gol di Bonny con un colpo di tacco di enorme astuzia. La partita la fanno però i lariani che pareggiano con Nico Paz e il suo inserimento, poi però ecco i tre pali degli emiliani che mettono paura ai padroni di casa, ma il punteggio non cambia. Di seguito ecco ledell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI1-1(4-2-3-1): Audero 6; Van der Brempt 5.5, Kempf 6.5, Dossena 5.5 (40’st Goldaniga sv), Moreno 6 (18’st Sala 6); Sergi Roberto 6 (40’st Gabrielloni sv), Perrone 6; Strefezza 6.5 (18’st Mazzitelli 6), Paz 7, Fadera 6 (32’st Da Cunha sv); Cutrone 6. In panchina: Reina, Jack, Barba, Iovine, Baselli, Engelhardt, Braunoder, Verdi, Jasim, Belotti. Allenatore: Fabregas 6.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Como-Inter Women 0-1 - le pagelle : due flop dalla panchina - Wullaert 7! - Non riesce ad entrare bene nei meccanismi della partita. Perde qualche pallone di troppo e viene spesso superata in velocità. CAMBIAGHI 6,5 – Bravissima a capitalizzare e a sbloccare un match rivelatosi insidioso. Sa sempre farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, spostandosi a dare una mano in ogni zona del campo Dal 78? FORDOS S. (Inter-news.it)

“Ha già stravolto il Napoli” - Conte può sorridere dopo il Como : le pagelle dell’assoluto protagonista! - Dalla squadra è arrivata una netta reazione nel match contro i lombardi. Tipico della grandi: sa soffrire, gestire, colpire e reagire. Il tecnico è entrato nella testa dei giocatori, dando loro il proprio DNA vincente. Infatti, l’importanza di avere Antonio Conte in panchina è pressoché indescrivibile. (Spazionapoli.it)

Napoli-Como - le pagelle : 'big Rom' è tornato - Lobotka da applausi nella ripresa - Le pagelle di Napoli-Como 3-1: Caprile 6 Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Buongiorno 6, Olivera 6.5 Anguissa 6.5, Lobotka 7, McTominay 7 Politano 6.5, Lukaku 7,5, Kvaratskhelia 6 Neres 7, Mazzocchi 6, Simeone sv, Spinazzola sv, Gilmour sv Conte 7 Feliciani 5 MIGLIORE... (Napolitoday.it)