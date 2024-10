Inter-news.it - Padovano: «L’Inter arranca un po’ in campionato, ma un vantaggio»

(Di sabato 19 ottobre 2024) Micheleha detto la sua sulla situazione in casa Inter, con i nerazzurri che domani scenderanno in campo all’Olimpico con la Roma.– Michele, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della partita di domani dell’Olimpico: «All’appello mancano i gol di Dybala e Pellegrini, che sicuramente la differenza la possono fare. Mi aspetto qualcosa di importante domani da Dybala. Un’ora buona la può fare e in quell’oretta lì può far male alha mollato la presa in, prende gol,un pochino anche se siamo ancora agli inizi, nonostante sia la squadra da battere. Inconsciamente stanno decidendo di puntare sulla Champions League, anche perché hanno praticamente due squadre».