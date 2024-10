Nuoto: Cdm. Ceccon trionfa nei 100 stile libero a Shanghai (Di sabato 19 ottobre 2024) Il fuoriclasse azzurro batte l'olimpionico Pan, bene anche Razzetti Shanghai (CINA) - Il colpo del campione a Shanghai nella seconda giornata della tappa inaugurale della World Cup 2024 in vasca corta. Uno strepitoso Thomas Ceccon, in versione extra lusso, si impone nei 100 stile libero, togliendo l Ilgiornaleditalia.it - Nuoto: Cdm. Ceccon trionfa nei 100 stile libero a Shanghai Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il fuoriclasse azzurro batte l'olimpionico Pan, bene anche Razzetti(CINA) - Il colpo del campione anella seconda giornata della tappa inaugurale della World Cup 2024 in vasca corta. Uno strepitoso Thomas, in versione extra lusso, si impone nei 100, togliendo l

Nuoto - Thomas Ceccon prima rischia e poi batte Pan nei 100 stile libero a Shanghai! Razzetti terzo nei 200 farfalla - In condizione ancora approssimativa, in un contesto che non ama particolarmente, dall’altra parte del mondo contro il primatista mondiale della specialità , l’azzurro si prende una vittoria strepitosa nei 100 stile libero che impreziosisce la seconda giornata della prima tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Shanghai. (Oasport.it)

Nuoto - Coppa del Mondo Shanghai 2024 : Thomas Ceccon vola e vince i 100 stile libero - The post Nuoto, Coppa del Mondo Shanghai 2024: Thomas Ceccon vola e vince i 100 stile libero appeared first on SportFace. Preceduto di tre centesimi il cinese Panle Zahn, campione olimpico uscente della specialità e detentore del record mondiale. L’azzurro, alla prima gara dopo i trionfi delle Olimpiadi di Parigi 2024, ha vinto i 100 stile libero con il tempo di 46?32. (Sportface.it)

Perché Ceccon ha gareggiato indossando la cuffia di un avversario in Coppa del Mondo a Shanghai - Nelle batterie di qualificazione l'olimpionico azzurro ha indossato la calottina rossa di Noè Ponti. Un particolare curioso notato anche con Marchand e Dressel. La motivazione è molto più semplice di quel che si pensa.Continua a leggere . (Fanpage.it)