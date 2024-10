Morta Giulia Manfrini: la surfista 36enne trafitta da un pesce spada mentre si allenava nell’Oceano Pacifico (Di sabato 19 ottobre 2024) Giulia Manfrini, surfista 36enne originaria di Venaria Reale (Torino), è Morta dopo essere stata trafitta da un pesce spada mentre si stava allenando nell’Oceano Pacifico venerdì mattina. Il tragico incidente è avvenuto alle Isole Mentawai, in Indonesia. Due testimoni, Alexandre Ribas e Massimo Ferro, hanno assistito alla scena e sono riusciti a raggiungere Manfrini per riportarla a nuoto a riva, scrive La Repubblica. Purtroppo però le ferite causate del pesce spada non hanno lasciato scampo. Il decesso è avvenuto in ospedale, al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, dove Giulia Manfrini è stata trasportata dai due che le hanno prestato soccorso. Secondo quanto si è appreso, la surfista è stata colpita da un pesce spada al petto e, come hanno raccontato i medici alla polizia, ha riportato una ferita da taglio di cinque centimetri nella parte superiore sinistra del torace. Ilfattoquotidiano.it - Morta Giulia Manfrini: la surfista 36enne trafitta da un pesce spada mentre si allenava nell’Oceano Pacifico Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024)originaria di Venaria Reale (Torino), èdopo essere statada unsi stava allenandovenerdì mattina. Il tragico incidente è avvenuto alle Isole Mentawai, in Indonesia. Due testimoni, Alexandre Ribas e Massimo Ferro, hanno assistito alla scena e sono riusciti a raggiungereper riportarla a nuoto a riva, scrive La Repubblica. Purtroppo però le ferite causate delnon hanno lasciato scampo. Il decesso è avvenuto in ospedale, al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, doveè stata trasportata dai due che le hanno prestato soccorso. Secondo quanto si è appreso, laè stata colpita da unal petto e, come hanno raccontato i medici alla polizia, ha riportato una ferita da taglio di cinque centimetri nella parte superiore sinistra del torace.

