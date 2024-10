Mister Movie | Dune 3 Messiah è in arrivo? Villeneuve conferma l’interesse per un terzo capitolo (Di sabato 19 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il successo di Dune: Parte Due ha acceso l’immaginazione dei fan, spingendoli a chiedersi se la saga di Frank Herbert possa continuare. Denis Villeneuve, il visionario regista dietro questo epico adattamento, ha confermato l’interesse per un terzo capitolo, incentrato sul controverso romanzo Dune: Messiah. Dune 3: Messiah, un futuro incerto ma promettente In Dune: Messiah, Paul Atreides, ormai diventato Imperatore, si troverà a fronteggiare le conseguenze delle sue azioni. La guerra santa che ha innescato ha causato la morte di miliardi di persone e il protagonista dovrà fare i conti con questo tragico bilancio. Il romanzo esplora temi complessi come il potere, la profezia e la responsabilità individuale, offrendo un ritratto oscuro e affascinante di un futuro distopico. Mistermovie.it - Mister Movie | Dune 3 Messiah è in arrivo? Villeneuve conferma l’interesse per un terzo capitolo Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il successo di: Parte Due ha acceso l’immaginazione dei fan, spingendoli a chiedersi se la saga di Frank Herbert possa continuare. Denis, il visionario regista dietro questo epico adattamento, hatoper un, incentrato sul controverso romanzo3:, un futuro incerto ma promettente In, Paul Atreides, ormai diventato Imperatore, si troverà a fronteggiare le conseguenze delle sue azioni. La guerra santa che ha innescato ha causato la morte di miliardi di persone e il protagonista dovrà fare i conti con questo tragico bilancio. Il romanzo esplora temi complessi come il potere, la profezia e la responsabilità individuale, offrendo un ritratto oscuro e affascinante di un futuro distopico.

Denis Villeneuve fornisce la prima sinossi della trama di Dune 3 (e sembra epica) - “Si trattava davvero di una coppia di film che saranno l’adattamento del primo libro. Senza entrare troppo nello spoiler, la storia è ambientata oltre un decennio dopo la nomina di Paul a imperatore, quando i suoi sforzi hanno portato a una guerra santa con miliardi di vittime in tutto l’universo. Non posso commentare troppo a riguardo, ma so solo che sarà una cosa brillante tornare in quel ... (Nerdpool.it)

Messia di Dune : Denis Villeneuve svela quando inizieranno le riprese - Un anno dopo Inizialmente la produzione doveva essere avviata nel 2025 ma Villeneuve ha confessato che i lavori inizieranno nel 2026. Denis Villeneuve ha confermato che la sua pausa dietro la macchina da presa è finita e che presto tornerà al lavoro per girare il terzo capitolo di Dune. Il regista canadese ha svelato il periodo d'inizio della produzione di Messia di Dune, il nuovo film del ... (Movieplayer.it)

