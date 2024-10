Migranti, Meloni Sceglie il Pugno di Ferro: Scontro con i Giudici (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo lo stop della magistratura sul modello Albania, il governo prepara un Consiglio dei ministri per trovare una via d’uscita. La tensione sul tema migratorio è alle stelle. Dopo l’altolà dei Giudici di Roma, che hanno ordinato il rientro dei Migranti trasferiti in Albania, il governo Meloni è pronto a reagire. Giorgia Meloni non ci sta: allo studio nuovi sviluppi Cityrumors.it foto AnsaLa presidente del Consiglio, attualmente in missione in Libano, ha annunciato un Consiglio dei ministri straordinario per lunedì, con l’obiettivo di mettere nero su bianco una soluzione a questo nuovo nodo legale. “Sono decisioni che spettano al governo, non alla magistratura” ha tuonato Giorgia Meloni, intervenendo sulle polemiche legate alla sicurezza dei Paesi terzi. Cityrumors.it - Migranti, Meloni Sceglie il Pugno di Ferro: Scontro con i Giudici Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo lo stop della magistratura sul modello Albania, il governo prepara un Consiglio dei ministri per trovare una via d’uscita. La tensione sul tema migratorio è alle stelle. Dopo l’altolà deidi Roma, che hanno ordinato il rientro deitrasferiti in Albania, il governoè pronto a reagire. Giorgianon ci sta: allo studio nuovi sviluppi Cityrumors.it foto AnsaLa presidente del Consiglio, attualmente in missione in Libano, ha annunciato un Consiglio dei ministri straordinario per lunedì, con l’obiettivo di mettere nero su bianco una soluzione a questo nuovo nodo legale. “Sono decisioni che spettano al governo, non alla magistratura” ha tuonato Giorgia, intervenendo sulle polemiche legate alla sicurezza dei Paesi terzi.

