Migranti | Borghi Iv ' nessuna congiura sul flop in Albania solo applicazione norme'

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - “Non si tratta di una occhiuta, di una Spectre misteriosa, ma dell'di, di garanzie e diritti da parte di organismi preposti. Il governo e la maggioranza non riescono a uscire da una sindrome da assedio. Ogni volta che emerge un problema, individuano un nemico da colpire. Questa volta hanno individuato un ordine dello Stato come la magistratura e questo rischia di minare le basi su cui siamo seduti”. Lo afferma il senatore Enrico, capogruppo al Senato di Italia Viva, ospite di Skytg24. “A chi li evoca, ricordo che i dossieraggi e la vergognosa vicenda Striano non c'entrano nulla con ilclamoroso ine con il miliardo speso, che avremmo potuto usare per aumentare gli stipendi delle forze dell'ordine e migliorare la sicurezza delle nostre città.