Maxi frode informatica, italo-australiano ricercato in tutto il mondo arrestato a Malpensa (Di sabato 19 ottobre 2024) L'uomo, un 43enne che sfuggiva alla cattura da oltre tre anni, era appena atterrato con un aereo da Singapore La polizia ha arrestato all'aeroporto di Milano Malpensa un 43enne italo-australiano ricercato in tutto il mondo da oltre tre anni per gravi reati di frode telematica e riciclaggio. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato Sbircialanotizia.it - Maxi frode informatica, italo-australiano ricercato in tutto il mondo arrestato a Malpensa Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'uomo, un 43enne che sfuggiva alla cattura da oltre tre anni, era appena atterrato con un aereo da Singapore La polizia haall'aeroporto di Milanoun 43enneinilda oltre tre anni per gravi reati ditelematica e riciclaggio. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato

