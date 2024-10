Maurizio Crozza imita Marco Rizzo: "Mi piace la gnocca, punto in comune con la Schlein" | Il video (Di sabato 19 ottobre 2024) C'è Marco Rizzo tra le nuove imitazioni di Maurizio Crozza. Nella puntata di venerdì 18 ottobre il comico genovese ha indossato i panni del politico torinese che recentemente era diventato virale per un video in cui diceva "Mi piace la gnocca". Crozza ha iniziato ironizzando sulla frase di Torinotoday.it - Maurizio Crozza imita Marco Rizzo: "Mi piace la gnocca, punto in comune con la Schlein" | Il video Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) C'ètra le nuovezioni di. Nella puntata di venerdì 18 ottobre il comico genovese ha indossato i panni del politico torinese che recentemente era diventato virale per unin cui diceva "Mila".ha iniziato ironizzando sulla frase di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maurizio Crozza : “La scuola cade a pezzi - ma il Ministro Valditara pensa al 5 in condotta. Ma la bocciatura vale anche per i ministri?” - L'articolo Maurizio Crozza: “La scuola cade a pezzi, ma il Ministro Valditara pensa al 5 in condotta. Ma la bocciatura vale anche per i ministri?” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Nella sua trasmissione "Fratelli di Crozza", Maurizio Crozza ha affrontato il tema della riforma del voto in condotta proposta dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. (Orizzontescuola.it)

"Voglio che venga fuori la verità su Marilyn Monroe". Maurizio Crozza imita Maria Rosaria Boccia e lei reagisce così - . Ha accolto con una risata e una parola "top" la sua imitazione, pubblicata da poche ore sul profilo social di Fratelli di Crozza. Maria Rosaria Boccia ha ricondiviso il video (lo trovate in basso) sulla sua pagina Instagram e sembra felice di essere finita nel parterre di personaggi famosi imitati dal comico più amato di Italia, Ma. (Milleunadonna.it)

"Voglio che venga fuori la verità su Marilyn Monroe". Maurizio Crozza imita Maria Rosaria Boccia e lei reagisce così - Prosegui la lettura . . . Maria Rosaria Boccia ha ricondiviso il video (lo trovate in basso) sulla sua pagina Instagram e sembra felice di essere finita nel parterre di personaggi famosi imitati dal comico più amato di Italia, Ma. Ha accolto con una risata e una parola "top" la sua imitazione, pubblicata da poche ore sul profilo social di Fratelli di Crozza. (Milleunadonna.it)