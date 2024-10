Lanazione.it - Massese Mariani da forfait. Opportunità per Cozzolino

(Di sabato 19 ottobre 2024) Niente da fare per Alessio. Il portiere titolare della, costretto ad uscire negli ultimissimi minuti della gara di domenica a Santa Croce sull’Arno per un problema alla caviglia, sembra non riuscire a recuperare e il suo posto tra i pali domani contro il Real Forte Querceta dovrebbe essere preso dal pari età Matteo. Il classe 2001 ex Magra Azzurri avrà così la possibilità di dimostrare il proprio valore in una gara sentita ed importante come quella del derby contro il Real Forte Querceta. Per quanto riguarda gli altri giocatori che erano in dubbio è sfebbrato Andrea Vignali che a questo punto sarà della partita. Resta da capire se dall’inizio o in corso d’opera.