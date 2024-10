Martin vince la Sprint in Australia, Marquez e Bastianini sul podio: Bagnaia a -16 (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Gran Premio d'Australia inizia sotto il segno di Jorge Martin. Oggi, sabato 19 ottobre, lo spagnolo del team Pramac, che scattava dalla pole, ha vinto dominando la Sprint Race, caratterizzata dal forte vento, a Phillip Island.Soltanto quarto Pecco Bagnaia che perde altri 6 punti nei Europa.today.it - Martin vince la Sprint in Australia, Marquez e Bastianini sul podio: Bagnaia a -16 Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Gran Premio d'inizia sotto il segno di Jorge. Oggi, sabato 19 ottobre, lo spagnolo del team Pramac, che scattava dalla pole, ha vinto dominando laRace, caratterizzata dal forte vento, a Phillip Island.Soltanto quarto Peccoche perde altri 6 punti nei

MotoGp | Martin domina la Sprint in Australia davanti a Marquez e Bastianini - Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Australia di MotoGp. Forte vento e nubi dominanti nel corso dei 13 giri. Martin subito al comando, mentre Marquez sbaglia in avvio, scende in ottava posizione, ma inizia una rimonta tanto veloce quanto spettacolare. La top 3 sfuma per Bagnaia a sei giri dal termine, quando l’italiano, nettamente più lento degli inseguitori, incassa ... (Metropolitanmagazine.it)

MotoGP Sprint Race GP Australia 2024 : risultati e ordine di arrivo - Â domina Jorge Martin - CLASSIFICHE AGGIORNATE ORDINE DI ARRIVO 1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati a 6?879 5. Jorge Martin ha dominato il sabato sul tracciato di Phillip Island, conquistando prima la pole position e poi aggiudicandosi senza troppi patemi la gara breve davanti a Marc Marquez e ad Enea Bastianini. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 15?249 8. (Sportface.it)

MotoGP - le pagelle della Sprint Race a Phillip Island : Martin inattaccabile - Bagnaia troppo lento - Prima stampa una pole position impressionante rifilando distacchi “ciclistici” a tutti, quindi nella Sprint Race parte davanti, imbocca curva 1 per primo e non si volta più indietro. . 5 secondi da Martin. Chiude alle spalle di Luca Marini e Augusto Fernandez e precede il vicino di box Alex Rins per appena 104 millesimi. (Oasport.it)