Marecchiese, Gnassi (Pd) attacca il Governo: "Nessuna nuova strada e zero euro previsti nei prossimi anni" (Di sabato 19 ottobre 2024) Si torna a parlare della Marecchiese. Il tema viene riproposto dal parlamentare del Pd Andrea Gnassi che attacca duramente il Governo: "Triplo zero. Ma purtroppo non è una farina pregiata. E' l'ennesima promessa rivelatasi a vuoto, cioè a zero, del vice ministro Galeazzo Bignam,i che annuncia Riminitoday.it - Marecchiese, Gnassi (Pd) attacca il Governo: "Nessuna nuova strada e zero euro previsti nei prossimi anni" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Si torna a parlare della. Il tema viene riproposto dal parlamentare del Pd Andreacheduramente il: "Triplo. Ma purtroppo non è una farina pregiata. E' l'ennesima promessa rivelatasi a vuoto, cioè a, del vice ministro Galeazzo Bignam,i che annuncia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Andrea Gnassi: “Sulla Marecchiese è triplo zero: solo finte promesse elettorali” - “Triplo zero. Ma purtroppo non è una farina pregiata. E’ l’ennesima promessa rivelatasi a vuoto, cioè a zero, del vice ministro Galeazzo Bignam,i che annuncia opere e fa promesse in qualsiasi territor ... (chiamamicitta.it)

“Nessuna nuova Marecchiese”, Andrea Gnassi smentisce le promesse del vice ministro Bignami - "E' l'ennesima promessa rivelatasi a vuoto del vice ministro Bignami che annuncia opere e fa promesse in qualsiasi territorio dell'Emilia Romagna" ... (altarimini.it)