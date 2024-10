Gaeta.it - Maltempo in Italia: allerta rossa in Emilia-Romagna e condizioni atmosferiche avverse in sei regioni

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lestanno continuando a colpire l’, con piogge torrenziali e fenomeni estremi che stanno creando preoccupazioni da nord a sud del paese. La Protezione Civile ha emesso allerte per rischio idraulico e idrogeologico, in particolare per l’, dove si prevede un drastico incremento delle precipitazioni nelle prossime ore. Gli eventi meteorologici intensi potrebbero portare a situazioni critiche, configurando una situazione di emergenza regionale e nazionale. Previsioni meteorologiche e zone colpite Le previsioni per la giornata di oggi, 19 ottobre, non promettono alcun miglioramento, con ilche continuerà a dominare il quadro meteorologico, in particolare nelledel Nordest.