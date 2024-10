Maltempo in Emilia Romagna: scuole chiuse e fiumi sotto osservazione (Di sabato 19 ottobre 2024) La giornata di sabato 19 ottobre è segnata da una situazione meteorologica critica in gran parte d’Italia, ma soprattutto in Emilia Romagna, dove è stata dichiarata l’allerta rossa a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche. Particolare attenzione è rivolta ai fiumi Secchia e Reno, i cui livelli hanno superato la soglia arancione nelle sezioni di pianura, portando a preoccupazioni per possibili esondazioni. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a prestare massima cautela di fronte a rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua, canali e fossi. La situazione è già critica, con tre famiglie evacuate nel bolognese e 90 interventi dei vigili del fuoco finora effettuati. A livello preventivo, tutte le scuole dei comuni dell’Unione della Bassa Romagna (tra cui Lugo, Conselice, Alfonsine e altri) sono state chiuse, così come quelle di Modena. Lettera43.it - Maltempo in Emilia Romagna: scuole chiuse e fiumi sotto osservazione Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La giornata di sabato 19 ottobre è segnata da una situazione meteorologica critica in gran parte d’Italia, ma soprattutto in, dove è stata dichiarata l’allerta rossa a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche. Particolare attenzione è rivolta aiSecchia e Reno, i cui livelli hanno superato la soglia arancione nelle sezioni di pianura, portando a preoccupazioni per possibili esondazioni. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a prestare massima cautela di fronte a rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua, canali e fossi. La situazione è già critica, con tre famiglie evacuate nel bolognese e 90 interventi dei vigili del fuoco finora effettuati. A livello preventivo, tutte ledei comuni dell’Unione della Bassa(tra cui Lugo, Conselice, Alfonsine e altri) sono state, così come quelle di Modena.

