LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: iniziano le qualifiche! (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.01 Gli unici ancora fermi ai box sono Verstappen, Perez, Hamilton, Russell, Magnussen ed Hulkenberg. 0.01 Subito bagarre in uscita dalla pit lane tra Alonso e Lawson. Lo spagnolo prima si fa vedere negli specchietti e poi si prende la posizione. 0.00 Tanti piloti subito in pista. Ricordiamo che i minuti a disposizione per il Q1 sono 18. 0.00 INIZIA IL Q1! 23.59 C’è già traffico in uscita dalla pit lane con i piloti in attesa che scatti il semaforo verde del Q1. 23.58 La temperatura dell’asfalto è di 39 gradi mentre quella dell’aria è di 29°. In questo momento ad Austin c’è un’umidità del 40% con un vento di 2.6 m/s che soffia da Sud. 23.55 Negli ultimi appuntamenti ha suscitato grande interesse il duello tra i piloti Williams. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: iniziano le qualifiche! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.01 Gli unici ancora fermi ai box sono Verstappen, Perez, Hamilton, Russell, Magnussen ed Hulkenberg. 0.01 Subito bagarre in uscita dalla pit lane tra Alonso e Lawson. Lo spagnolo prima si fa vedere negli specchietti e poi si prende la posizione. 0.00 Tanti piloti subito in pista. Ricordiamo che i minuti a disposizione per il Q1 sono 18. 0.00 INIZIA IL Q1! 23.59 C’è già traffico in uscita dalla pit lane con i piloti in attesa che scatti il semaforo verde del Q1. 23.58 La temperatura dell’asfalto è di 39 gradi mentre quella dell’aria è di 29°. In questo momento ad Austin c’è un’umidità del 40% con un vento di 2.6 m/s che soffia da Sud. 23.55 Negli ultimi appuntamenti ha suscitato grande interesse il duello tra i piloti Williams.

