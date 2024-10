LIVE – F1, GP Stati Uniti Austin 2024: le qualifiche in DIRETTA (Di sabato 19 ottobre 2024) La DIRETTA testuale delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. La F1 fa tappa in Texas, sul circuito del COTA di Austin, per il diciannovesimo appuntamento del calendario 2024. Il Circus inizia la triple header oltre oceano riportando in pista il format sprint, presente in sei round dei ventiquattro previsti per la stagione corrente. Team e piloti si devono quindi adattare ad un format che prevede due qualifiche e due gare, con una sola sessione di prove libere. La gara sprint, in programma per sabato 19 ottobre, sarà seguita dalle qualifiche tradizionali, che decreteranno la griglia di partenza della gara domenicale. L’appuntamento per la caccia alla pole position è per mezzanotte italiana di domenica 20 ottobre. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Latestuale delledel Gran Premio degli. La F1 fa tappa in Texas, sul circuito del COTA di, per il diciannovesimo appuntamento del calendario. Il Circus inizia la triple header oltre oceano riportando in pista il format sprint, presente in sei round dei ventiquattro previsti per la stagione corrente. Team e piloti si devono quindi adattare ad un format che prevede duee due gare, con una sola sessione di prove libere. La gara sprint, in programma per sabato 19 ottobre, sarà seguita dalletradizionali, che decreteranno la griglia di partenza della gara domenicale. L’appuntamento per la caccia alla pole position è per mezzanotte italiana di domenica 20 ottobre. Sportface.

F1 - qualifiche GP Stati Uniti Austin oggi in tv : orari - programma e come seguirle in diretta - VAI ALLA DIRETTA TESTUALE La griglia di partenza del Gran Premio domenicale verrà decisa dalla sessione di qualifiche, in scena a partire dalle 00. The post F1, qualifiche GP Stati Uniti Austin oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta appeared first on SportFace. it metterà a vostra disposizione una diretta testuale fornita di tutti gli aggiornamenti in diretta. (Sportface.it)

LIVE – F1 - GP Stati Uniti Austin 2024 : la gara sprint in DIRETTA - Per la quarta volta nella stagione 2024, è previsto il format sprint, con team e piloti pronti ad affrontare due gare nel corso del fine settimana. La prima tappa del Circus è il COTA, il circuito di Austin, in Texas. . La griglia di partenza è decisa dallo ‘sprint shootout’, una qualifica dedicata e che non intacca l’ordine con cui si partirà nella corsa di domenica. (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Sainz : “Non sono deluso - abbiamo fatto il massimo” - Ho fatto un ottimo giro in Q2, ma con le soft ci mancava qualcosina. Mercedes era più veloce sul giro secco, anche George ha fatto qualche errorino ma ha comunque due decimi di vantaggio su tutti. Cercheremo di rimontare”, sono queste le parole di Carlos Sainz, che ha concluso in quinta posizione le qualifiche sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. (Sportface.it)