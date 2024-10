Lecce-Inter Primavera 0-0: il tabellino dell’ottava giornata (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è chiuso con uno 0-0 il match tra il Lecce e l’Inter Primavera. Dopo un primo tempo anonimo e con poche occasioni, nella ripresa c’è da segnalare solo il gol annullato a Spinaccè per fuorigioco. PAREGGIO – Solo uno 0-0 al centro sportivo DEGHI Sport Center di San Pietro in Lama tra il Lecce di Scurto e l‘Inter Primavera guidata da Andrea Zanchetta. Dopo una prima frazione di gioco totalmente anonima, nella ripresa le due squadre provano a farsi male in ripartenza. Nella ripresa invece, ci prova l’Inter con due grandi occasioni ma al 53? viene annullato a Spinaccè il gol vittoria per fuoriogoco. Nel finale invece, solo tanta confusione in campo con l’arbitro che fischia la fine e consegna un punto a testa. Inter-news.it - Lecce-Inter Primavera 0-0: il tabellino dell’ottava giornata Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è chiuso con uno 0-0 il match tra ile l’. Dopo un primo tempo anonimo e con poche occasioni, nella ripresa c’è da segnalare solo il gol annullato a Spinaccè per fuorigioco. PAREGGIO – Solo uno 0-0 al centro sportivo DEGHI Sport Center di San Pietro in Lama tra ildi Scurto e l‘guidata da Andrea Zanchetta. Dopo una prima frazione di gioco totalmente anonima, nella ripresa le due squadre provano a farsi male in ripartenza. Nella ripresa invece, ci prova l’con due grandi occasioni ma al 53? viene annullato a Spinaccè il gol vittoria per fuoriogoco. Nel finale invece, solo tanta confusione in campo con l’arbitro che fischia la fine e consegna un punto a testa.

Lecce-Inter Primavera 0-0 : solo un punto per Zanchetta. Match anonimo - Al 52? viene di fatto annullato un gol a Spinaccè che sul tiro di Quieto era stato lesto a calciare dentro partendo però oltre la linea del fuorigioco. Dopo un primo tempo archiviato a reti bianchi, nella ripresa l’Inter prova a mettere il piede sull’acceleratore. Tre minuti dopo si fa vedere ancora l’Inter con Motta che calcia sul secondo palo al volo ma Rafaila è ben posizionato e respinge ... (Inter-news.it)

LIVE Lecce-Inter Primavera 0-0 : Zanchetta si affida a Lavelli - Si gioca al Deghi Center. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News. 30? Erroraccio di Winkelmann davanti alla porta: prova il pallonetto ma non riesce a calibrare bene. 17? BERTOLUCCI SI AVVICINA ALLA RETE! Calligaris soffia, il pallone finisce di poco alto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... (Inter-news.it)

LIVE Lecce-Inter Primavera 0-0 : comincia il secondo tempo! - Si gioca al Deghi Center. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News. 41? Delle Monache scappa, Aidoo lo trattiene e viene ammonito. 10. 55 Berenbruch non è stato convocato da Andrea Zanchetta perché verrà chiamato per la prima volta in carriera da Simone Inzaghi in Roma-Inter. (Inter-news.it)