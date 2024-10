Ilgiorno.it - Il furto nel bar finito nel sangue. Le voci del quartiere: "Abbandonati"

(Di sabato 19 ottobre 2024) di Marianna Vazzana MILANO "La gente è scontenta. Sia a livello di prevenzione del crimine e sia a livello di servizi. Ci sentiamodalle istituzioni". Lo sottolinea Marco Servienti, referente della social street, pagina Facebook, “Residenti Baia del re“ di cui fanno parte oltre 3mila cittadini e commercianti dello Stadera, a sud della città. Il bar-tabacchi di viale da Cermenate, teatro dell’omicidio di giovedì all’alba, è proprio al confine tra ile la porzione di città di via Meda e corso San Gottardo. Servienti evidenzia che "le spaccate notturne, i furti e le rapine riguardano tutta Milano e il nostro, che non bisogna certo dipingere come il Bronx, non fa eccezione. Io stesso, che ho un’attività commerciale, ho subìto un’intrusione qualche mese fa. C’è un senso di sconforto.