Il Dany Quarrata vuole fare tris (Di sabato 19 ottobre 2024) Battere lo Spezia per allungare a tre gare la striscia positiva e continuare la scalata al vertice. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata intende proseguire a fare punti: ne ha l’occasione questa sera (ore 21) al PalaMelo della città del mobile contro un avversario di rango quale lo Spezia Basket Club. Quattro punti gli uomini allenati da coach Alberto Tonfoni, altrettanti quelli conquistati dai liguri: la classifica è corta, in testa a 6 ci sono Costone Siena, Le Patrie Etrusca, Mens Sana Siena ed Empoli; al pari di Quarrata e Spezia, il Basket Aretina e Lucca, a 2 Cecina, Castelfranco, Virtus Siena e Legnaia. Organico al gran completo per i quarratini, determinati a vincere, fanno sapere da casa mobiliera. G. B. Lanazione.it - Il Dany Quarrata vuole fare tris Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Battere lo Spezia per allungare a tre gare la scia positiva e continuare la scalata al vertice. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavoriintende proseguire apunti: ne ha l’occasione questa sera (ore 21) al PalaMelo della città del mobile contro un avversario di rango quale lo Spezia Basket Club. Quattro punti gli uomini allenati da coach Alberto Tonfoni, altrettanti quelli conquistati dai liguri: la classifica è corta, in testa a 6 ci sono Costone Siena, Le Patrie Etrusca, Mens Sana Siena ed Empoli; al pari die Spezia, il Basket Aretina e Lucca, a 2 Cecina, Castelfranco, Virtus Siena e Legnaia. Organico al gran completo per i quarratini, determinati a vincere, fanno sapere da casa mobiliera. G. B.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Dany Quarrata vuole fare tris - Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata sfida lo Spezia Basket Club per continuare la scalata in classifica. Obiettivo: allungare la striscia positiva e avvicinarsi al vertice. (lanazione.it)

"Io non rischio". La Croce Rossa oggi in piazza - A Quarrata, come in altre città italiane, si tiene la campagna "Io non rischio" per sensibilizzare sulla riduzione dei rischi e coinvolgere i cittadini nella protezione civile. Volontari della Croce R ... (lanazione.it)