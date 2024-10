Dove trasferirsi per pagare meno tasse, in Portogallo esenzione fiscale per gli under 36 (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Portogallo punta sull’esenzione dalle tasse per i giovani. L’obiettivo è attrarre cervelli, sia quelli stranieri che i portoghesi che hanno lasciato il Paese per cercare di realizzarsi altrove ma che potrebbero tornare sui propri passi se le condizioni fossero più stimolanti. Naturalmente l’opportunità è rivolta anche ai giovani italiani che abbiano intenzione di trasferirsi in Portogallo. C’è un’unica condizione: non avere mai presentato una dichiarazione dei redditi nel Paese. La proposta e le polemiche La Finanziaria 2025 del governo portoghese offre 10 anni di esenzioni fiscali ai lavoratori fino a 35 anni d’età, a prescindere da Dove sia iniziata la loro vita professionale, come racconta il quotidiano economico Negócios. Quifinanza.it - Dove trasferirsi per pagare meno tasse, in Portogallo esenzione fiscale per gli under 36 Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilpunta sull’dalleper i giovani. L’obiettivo è attrarre cervelli, sia quelli stranieri che i portoghesi che hanno lasciato il Paese per cercare di realizzarsi altrove ma che potrebbero tornare sui propri passi se le condizioni fossero più stimolanti. Naturalmente l’opportunità è rivolta anche ai giovani italiani che abbiano intenzione diin. C’è un’unica condizione: non avere mai presentato una dichiarazione dei redditi nel Paese. La proposta e le polemiche La Finanziaria 2025 del governo portoghese offre 10 anni di esenzioni fiscali ai lavoratori fino a 35 anni d’età, a prescindere dasia iniziata la loro vita professionale, come racconta il quotidiano economico Negócios.

Portogallo - zero tasse per i giovani nel primo anno di lavoro : la mossa del governo per fermare la fuga dei cervelli - Vogliamo un sistema fiscale più favorevole ai giovani». «Il nostro obiettivo è quello di aumentare la nostra capacità di trattenere i talenti, di trattenere i nostri giovani in Portogallo, garantendo che meno di loro se ne vadano e che quelli che lo fanno possano tornare – ha sottolineato il premier portoghese –. (Open.online)

