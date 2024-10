Cumuli di spazzatura vicino ai contenitori per gli abiti usati di via dei Nebrodi (Di sabato 19 ottobre 2024) Da più di tre settimane ci sono Cumuli di spazzatura accanto ai raccoglitori di abiti usati, compreso un water visibile nelle foto allegate. E' un triste spettacolo al quale siamo abituati, noi residenti in via dei Nebrodi, da moltissimo tempo. Sembra non esserci soluzione a tutto questo. Inutili Palermotoday.it - Cumuli di spazzatura vicino ai contenitori per gli abiti usati di via dei Nebrodi Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Da più di tre settimane ci sonodiaccanto ai raccoglitori di, compreso un water visibile nelle foto allegate. E' un triste spettacolo al quale siamo abituati, noi residenti in via dei, da moltissimo tempo. Sembra non esserci soluzione a tutto questo. Inutili

Piano nel caos : è terra di nessuno. Restano intatti i cumuli di spazzatura : "Nessuno ci aveva segnalato nulla" - Da settimane il Carlino sta evidenziando un quadro davvero devastante della situazione in cui versa un pezzo di agglomerato urbano che si trova tra via Torresi e i lavori per la nuova struttura mercatale al coperto, dove c’era il campo sportivo del Piano San Lazzaro. Non c’è contratto di servizio che tenga. (Ilrestodelcarlino.it)