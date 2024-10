Cori / Si disfa del braccialetto elettronico e aggredisce e minaccia di nuovo la madre, arrestato (Di sabato 19 ottobre 2024) Cori – Nella nottata di ieri, in Cori, i Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT), congiuntamente ai militari della Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina (LT), hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo un 40enne del luogo che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla L'articolo Cori / Si disfa del braccialetto elettronico e aggredisce e minaccia di nuovo la madre, arrestato Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Cori / Si disfa del braccialetto elettronico e aggredisce e minaccia di nuovo la madre, arrestato Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 19 ottobre 2024)– Nella nottata di ieri, in, i Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT), congiuntamente ai militari della Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina (LT), hanno, in flagranza di reato, un uomo un 40enne del luogo che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla L'articolo/ SideldilaTemporeale Quotidiano.

Corigliano Rossano - maltrattava la moglie imponendole il vestiario e forzandola a lasciare il lavoro : arrestato - I carabinieri della Stazione di Corigliano Scalo, supportati dalle altre componenti del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano , con il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno arrestato, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Castrovillari, un 40enne. (Gazzettadelsud.it)

Corigliano Rossano - maltrattava la moglie imponendole il vestiario e forzandola a lasciare il lavoro : arrestato

I carabinieri della Stazione di Corigliano Scalo, supportati dalle altre componenti del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano , con il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D'Alessio, hanno arrestato, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dall'Ufficio GIP del Tribunale di Castrovillari, un 40enne.

Il fuoco devasta parco Icori - arrestato un piromane 40enne al viale Alberato - Brucia Parco Icori, ad Agrigento. Ma anche contrada Crocca, a Favara, e via delle Miniere a Realmonte. Mentre, nella Valle dei Templi, al viale Alberato per la precisione, un 40enne è stato sorpreso, e bloccato, dai militari dell'Esercito mentre appiccava il fuoco alle sterpaglie. Chiamati, non... (Agrigentonotizie.it)