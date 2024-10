Call of Duty Black Ops 6: Nuovi dettagli in vista del lancio (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo avervi mostrato la Campagna di Call of Duty Black Ops 6, Activision in vista del lancio del gioco ha condiviso Nuovi e interessanti dettagli, che vogliamo riportarvi a seguire, i quali non fanno altro che alimentare ulteriormente l’hype per il titolo, che ricordiamo sarà disponibile dalla prossima settimana anche nel Game Pass. Nuovi dettagli per Call of Duty Black Ops 6 Il nuovo capitolo offre due mappe al lancio ed una terza in arrivo entro la fine del’anno per la modalità Zombi, ci stiamo riferendo a Terminus Island, ex struttura militare resa un laboratorio segreto della Cia, dove vengono effettuati esperimenti biologici, composta da oscuri e lunghi corridoi, e Liberty Falls, ambientata invece in una tipica cittadina americana. Gamerbrain.net - Call of Duty Black Ops 6: Nuovi dettagli in vista del lancio Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo avervi mostrato la Campagna diofOps 6, Activision indeldel gioco ha condivisoe interessanti, che vogliamo riportarvi a seguire, i quali non fanno altro che alimentare ulteriormente l’hype per il titolo, che ricordiamo sarà disponibile dalla prossima settimana anche nel Game Pass.perofOps 6 Il nuovo capitolo offre due mappe aled una terza in arrivo entro la fine del’anno per la modalità Zombi, ci stiamo riferendo a Terminus Island, ex struttura militare resa un laboratorio segreto della Cia, dove vengono effettuati esperimenti biologici, composta da oscuri e lunghi corridoi, e Liberty Falls, ambientata invece in una tipica cittadina americana.

Quanto dura la campagna di Call of Duty : Black Ops 6? Treyarch fa un paragone con Black Ops Cold War - ” Il giornalista di IGN ha chiesto in seguito a Jon Zuk se all’interno di Treyarch hanno colto le tanti critiche piovute addosso ad Infinity Ward per la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3, ritenuta da molti come inconcludente e troppo corta: “La fase di sviluppo di un gioco è molto fluida e di conseguenza vi assicuro che durante essa reagiamo a diverse cose, ma nonostante questo quando ... (Game-experience.it)

Call of Duty : Balck Ops 6 - Activision tante nuove informazioni su Zombie e sulla nuova interfaccia - . Liberty Falls – Ambientata in contemporanea con gli eventi di Terminus Island, questa mappa porta i giocatori in una tipica cittadina americana, lontana dalle acque tempestose del Mar delle Filippine dove Grigori Weaver e la sua squadra combattono per la sopravvivenza. Ecco cosa ci sarà in questi nuovi territori infestati: Terminus Island – Un’ex struttura militare trasformata in un ... (Game-experience.it)

Call of Duty : Black Ops 6 – Modalità Zombie e nuova UI - Liberty Falls – Ambientata in contemporanea con gli eventi di Terminus Island, questa mappa porta i giocatori in una tipica cittadina americana, lontana dalle acque tempestose del Mar delle Filippine dove Grigori Weaver e la sua squadra combattono per la sopravvivenza. Sono disponibili 5 tipi di Mods con 30 Augments. (Nerdpool.it)