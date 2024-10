C.sinistra: Bersani, 'in disaccordo con Conte per Iv, serve flessibilità a livello locale' (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo con Conte che dice 'non voglio Italia Viva'. A livello locale e regionale bisogna essere flessibili. Le persone sono tante, le situazioni son diverse. Posso drammatizzare Italia Viva? Conte è sicuro che a Renzi interessi molto di Italia Viva? Cerchiamo anche qui di prenderla con un minimo di flessibilità". Queste le parole di Pier Luigi Bersani del Partito Democratico, ad Agorà Weekend su Rai Tre. Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Bersani, 'in disaccordo con Conte per Iv, serve flessibilità a livello locale' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo conche dice 'non voglio Italia Viva'. Ae regionale bisogna essere flessibili. Le persone sono tante, le situazioni son diverse. Posso drammatizzare Italia Viva?è sicuro che a Renzi interessi molto di Italia Viva? Cerchiamo anche qui di prenderla con un minimo di". Queste le parole di Pier Luigidel Partito Democratico, ad Agorà Weekend su Rai Tre.

Sinner : “Non è facile passare ai quarti - ma sono contento del livello - nonostante quello che è successo” - L’altoatesino nei quarti affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 10 del tabellone, per 7-6 (7-3), 6-3. Il 23enne altoatesino nel secondo set rischia grosso: annulla 2 palle break nel sesto game e 3 nell’ottavo. Ma naturalmente Daniil cambierà un paio di cose e io farò lo stesso. (Ilfaroonline.it)

Napoli - Lobotka : “Vogliamo continuare così - Conte ci sta portando a livello superiore” - Conte ci sta spingendo a un livello superiore sia dal punto di vista mentale che da quello fisico, i risultati sono dalla nostra parte e vogliamo continuare così”. The post Napoli, Lobotka: “Vogliamo continuare così, Conte ci sta portando a livello superiore” appeared first on SportFace. Un cambio di rotta su cui c’è tanto merito di Antonio Conte, come ha confermato Stanislav Lobotka in ... (Sportface.it)

Napoli - Lobotka ci crede : «Scudetto? Con Conte può essere una stagione speciale - sta alzando il livello di tutti» - OBIETTIVO SCUDETTO – «Questa stagione può essere speciale, ma siamo solo all’inizio. Tutti i dettagli in merito Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato dal ritiro della Slovenia degli obiettivi degli azzurri in Serie A. Rispetto allo scorso anno, quando ci mancava un po’ […]. Le parole di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, sulla stagione degli azzurri con Conte. (Calcionews24.com)