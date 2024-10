Basket, Serie A: colpi esterni per Trapani e Cremona, Varese e Napoli sempre più in basso (Di sabato 19 ottobre 2024) Primi due anticipi della quarta giornata di Serie A di pallacanestro con due successi in trasferta. Trapani si prende a fatica un successo importante sul campo della Openjobmetis Varese, arresasi per 100-109 pagando nel finale anche l’assenza di Nico Mannion, fuori dai giochi per un problema fisico. In assenza del play titolare, è Gabe Brown a prendersi sulle spalle i lombardi, segnando 20 punti senza errori al tiro nei primi 14 minuti (saranno 31 alla fine) e Varese tocca il 50-36 a metà primo quarto. Ma Trapani si rianima sulla spinta di Petrucelli (20) e Yeboah, e negli ultimi minuti sono Robinson e Galloway ha dare la spinta decisiva, con la Openjobmetis condannata al quarto ko in fila. Nell’anticipo delle 19. Oasport.it - Basket, Serie A: colpi esterni per Trapani e Cremona, Varese e Napoli sempre più in basso Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Primi due anticipi della quarta giornata diA di pallacanestro con due successi in trasferta.si prende a fatica un successo importante sul campo della Openjobmetis, arresasi per 100-109 pagando nel finale anche l’assenza di Nico Mannion, fuori dai giochi per un problema fisico. In assenza del play titolare, è Gabe Brown a prendersi sulle spalle i lombardi, segnando 20 punti senza errori al tiro nei primi 14 minuti (saranno 31 alla fine) etocca il 50-36 a metà primo quarto. Masi rianima sulla spinta di Petrucelli (20) e Yeboah, e negli ultimi minuti sono Robinson e Galloway ha dare la spinta decisiva, con la Openjobmetis condannata al quarto ko in fila. Nell’anticipo delle 19.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Varese-Trapani 100-109 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 63-60. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 19 ottobre sul parquet dell’Itelyum Arena, con Sportface che vi fornirà il live di Varese-Trapani aggiornato in tempo reale. 17? – Sempre +14 Varese, 53-39. Avvio shock di campionato per gli uomini di coach Mandole, che non solo hanno perso le prime tre partite ma lo hanno fatto subendo sempre ben oltre i 100 punti. (Sportface.it)

LIVE – Varese-Trapani 92-99 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 36? – Parità, 92-92. The post LIVE – Varese-Trapani 92-99: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. 50-34. La neopromossa formazione di coach Repesa, infatti, ha già vinto due partite, perdendo solo all’esordio per un punto contro la Virtus Bologna. 29? – Quattro punti in fila per Trapani, 76-72. (Sportface.it)

LIVE – Varese-Trapani 85-79 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 19 ottobre sul parquet dell’Itelyum Arena, con Sportface che vi fornirà il live di Varese-Trapani aggiornato in tempo reale. Ora, quindi, un appuntamento casalingo per provare a trovare le prime risposte per risolvere questa crisi, contro un avversario assolutamente da non sottovalutare. (Sportface.it)