Lanazione.it - Basket, ora del riscatto. Dragons e Union in campo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Terza giornata di andata nella serie C unica dimaschile. Ad inaugurare il weekend, oggi pomeriggio alle 18.30, sarà l’Prato targata Sim Tel, impegnata in trasferta sul parquet dei Dukers Sansepolcro, ultimi in classifica. Una squadra a non sottovalutare per i pratesi, che andranno in cerca di un rapido e prontodopo la sconfitta incassata contro San Vincenzo: "Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca, ma in alcuni momenti non siamo stati cinici nel portare gli episodi a nostro favore – commenta coach Paoletti alla vigilia del match -. Sicuramente abbiamo acquisito consapevolezza del nostro valore e se resteremo umili e continueremo ad allenarci come stiamo facendo potremo toglierci delle soddisfazioni. Mi aspetto una pronta reazione suldei Dukers Sansepolcro. Un impegno che andrà affrontato al massimo".