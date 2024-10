Lanazione.it - Al via la seconda giornata: è già prova del nove

(Di sabato 19 ottobre 2024) Oggi scendono in campo in contemporanea nel secondo turno d’andata del girone B del campionato di serie D femminile, dalle 18:00 la Lavachiara UPV Buggiano che giocherà a Porcari contro il Giannini Giusto e il Pistoia Volley La Fenice che sarà impegnato a San Mauro a Signa al cospetto del Sorms Volley. Per la squadra borghigiana, si tratterà di una sfida impegnativa, una vera e propriadeldopo il pregevole successo ottenuto al debutto con la Nottolini Capannori. "Ci apprestiamo ad affrontare una formazione tosta, ben allenata, che lo scorso anno, purtroppo, ci ha dato due dispiaceri su due e da cui, la scorsa estate, abbiamo prelevato quattro pallavoliste di livello: l’opposta Abruzzese, la centrale Carmignani, l’alzatrice Faraca e la schiacciatrice Meacci.