Accusato di essere gestore di una piazza di spaccio: il giudice non è d'accordo e lo scarcera (Di sabato 19 ottobre 2024) Torna libero Antonio D'Antonio, 50enne di Casoria residente a Castel Volturno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell'udienza di convalida, il gip Emilio Minio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha convalidato l'arresto per Casertanews.it - Accusato di essere gestore di una piazza di spaccio: il giudice non è d'accordo e lo scarcera Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Torna libero Antonio D'Antonio, 50enne di Casoria residente a Castel Volturno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di. Nel corso dell'udienza di convalida, il gip Emilio Minio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha convalidato l'arresto per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Processo a Ravenna : 44enne accusato di pornografia minorile e spaccio - Le prove e la testimonianza in aula Durante gli accertamenti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto varie immagini di altre ragazze sul computer dell’imputato, sollevando interrogativi sulla possibile età delle giovani ritratte. La continua evoluzione del caso a Ravenna, con i suoi rimandi al tema della protezione dei minori e alla necessità di un’adeguata legislazione, rappresenta un importante ... (Gaeta.it)

Castelfranco Veneto - 72enne coltivava marijuana in casa : accusato di detenzione a fini di spaccio - Treviso, 3 ottobre – Quando viene data notizia di un arresto per detenzione a fini di spaccio di marijuana difficilmente ci si aspetta che il protagonista sia un 72enne, ma è proprio quello che è succeso a Castelfranco Veneto (Treviso). L’anziano è stato quindi arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ma rimesso subito in libertà in considerazione della sua età, in ... (Ilrestodelcarlino.it)

Operazione antidroga dei carabinieri di Ortona - 52enne accusato di spaccio agli arresti domiciliari - . L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità giudiziaria, dopo un lungo periodo di indagini che ha svelato una fiorente attività. . Si è conclusa con successo un’operazione antidroga condotta dai carabinieri di Ortona, che ha portato all'arresto di un 52enne del luogo. (Chietitoday.it)