Woman of the Hour, recensione: il raggelante j'accuse di Anna Kendrick tratto da un clamoroso spunto reale

La parabola di un efferato serial killer per affrontare la misoginia del sistema americano. Dietro, una storia vera. In streaming su Netflix. È un esordio alla regia piuttosto coraggioso quello di Anna Kendrick (che ne è anche interprete), attrice che ha una grande familiarità con le potenzialità del genere grazie alla sua capacità di spaziare tra toni e immaginari differenti. Woman of the Hour parla di temi scomodi, applicati dalla Kendrick seguendo la clamorosa storia di un serial killer realmente esistito, mettendo sin da subito mette le cose in chiaro: il film non è una commedia. Il titolo, distribuito in Italia da Netflix, che acquisì i diritti della sceneggiatura di Ian MacAllister McDonald, inserita nella Black List qualche anno prima.

