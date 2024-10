Volt alle elezioni regionali emiliano-romagnole, a Modena si candida Silvia Panini (Di venerdì 18 ottobre 2024) Volt parteciperà alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre esprimendo quattro candidati nella lista “Civici, con De Pascale , rispettivamente nelle circoscrizioni di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza.Nella circoscrizione di Modena correrà Silvia Panini, 26 anni, attivista e Modenatoday.it - Volt alle elezioni regionali emiliano-romagnole, a Modena si candida Silvia Panini Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)parteciperàdel 17 e 18 novembre esprimendo quattroti nella lista “Civici, con De Pascale , rispettivamente nelle circoscrizioni di Bologna,, Reggio Emilia e Piacenza.Nella circoscrizione dicorreràPanini, 26 anni, attivista e

Pallacanestro Divisione regionale 1. Basketreggio travolto a Modena. Non fa meglio Reggiolo a Parma - L’occasione del riscatto, per gli uomini di Freddi, arriverà già venerdì nel match del PalaMagnani con l’altro fanalino Medolla, mentre il Basketreggio riceverà proprio il Magik; il clou, tuttavia, sarà il derby tra Basket Jolly e Correggio. I padroni di casa fuggono via già nel primo tempo, chiuso sul +13, per poi allungare con decisione nel corso della ripresa. (Sport.quotidiano.net)

Superlega - la Sir torna a fare la voce grossa : Modena travolta 3-0 a domicilio - La prestazione contradditoria di Padova, seppur positiva sul piano del risultato, aveva posto la Sir Susa Vim Perugia davanti al primo vero bivio di questa stagione: quello di tornare a vincere e convincere. Missione compiuta alla grande: i Block Devils hanno scelto uno dei palcoscenici più... (Perugiatoday.it)

Modena - tutte le volte che ha saputo ragire - Oppure, in psicologia, la capcità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. La squadra nata in serie C, con Attilio Tesser alla guida, fu la prima a mostrare questa caratteristica poi mantenuta fino ai giorni nostri e quella di Bisoli avrebbe un enorme bisogno di dimostrarla ancora una volta. (Ilrestodelcarlino.it)