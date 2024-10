Villetta della Famiglia Ciontoli in vendita: asta immobiliare per risarcire la famiglia Vannini (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante notizia ha catturato l’attenzione dei media italiani: la Villetta della famiglia Ciontoli, teatro del tragico omicidio di Marco Vannini, sarà messa all’asta. La proprietà, situata a Ladispoli, è stata fissata con un prezzo base di 157.500 euro. Il ricavato sarà destinato alla famiglia Vannini come risarcimento. Questo evento ha riacceso l’interesse sulla vicenda legata a uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni in Italia. Il contesto dell’omicidio di Marco Vannini L’omicidio di Marco Vannini avvenne tra il 17 e il 18 maggio del 2015, scatenando un intenso dibattito pubblico e mediatico. Il giovane, fidanzato con Martina Ciontoli, perse la vita dopo essere stato colpito da un colpo d’arma da fuoco, sparato dal padre della sua compagna, Antonio Ciontoli. Gaeta.it - Villetta della Famiglia Ciontoli in vendita: asta immobiliare per risarcire la famiglia Vannini Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante notizia ha catturato l’attenzione dei media italiani: la, teatro del tragico omicidio di Marco, sarà messa all’. La proprietà, situata a Ladispoli, è stata fissata con un prezzo base di 157.500 euro. Il ricavato sarà destinato allacome risarcimento. Questo evento ha riacceso l’interesse sulla vicenda legata a uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni in Italia. Il contesto dell’omicidio di MarcoL’omicidio di Marcoavvenne tra il 17 e il 18 maggio del 2015, scatenando un intenso dibattito pubblico e mediatico. Il giovane, fidanzato con Martina, perse la vita dopo essere stato colpito da un colpo d’arma da fuoco, sparato dal padresua compagna, Antonio

