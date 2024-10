TS – “Mi chiamò traditore e poi…” (Di venerdì 18 ottobre 2024) 2024-10-18 22:05:27 Flash news da Tuttosport: “Quando sono uscito dal campo nel derby contro la Lazio, sono andato a prendere il cappotto velocemente, e Mourinho era molto agitato. I risultati poi sono stati pessimi e credo che abbia voluto mandare un segnale usando me dopo la partita contro il Sassuolo. Se Mourinho si è scusato? No, non è quel tipo di uomo“ – ha spiegato Karsdorp Nu.nl, ripercorrendo il litigio e la fine del rapporto con l’ex tecnico giallorosso che lo ha messo fuori squadra. “Mi ha chiamato traditore”: la rivelazione di Karsdorp Il terzino olandese ha spiegato nei dettagli tutta la vicenda: “Ho notato che ha cercato di ristabilire un rapporto ma io non ero d’accordo. Nello spogliatoio mi ha chiamato traditore circa otto volte e lo può fare. Ma pubblicamente non avrebbe mai dovuto farlo, in quello ha sbagliato. Sono rimasto sorpreso dal suo gesto, ha esagerato. Justcalcio.com - TS – “Mi chiamò traditore e poi…” Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) 2024-10-18 22:05:27 Flash news da Tuttosport: “Quando sono uscito dal campo nel derby contro la Lazio, sono andato a prendere il cappotto velocemente, e Mourinho era molto agitato. I risultati poi sono stati pessimi e credo che abbia voluto mandare un segnale usando me dopo la partita contro il Sassuolo. Se Mourinho si è scusato? No, non è quel tipo di uomo“ – ha spiegato Karsdorp Nu.nl, ripercorrendo il litigio e la fine del rapporto con l’ex tecnico giallorosso che lo ha messo fuori squadra. “Mi ha chiamato”: la rivelazione di Karsdorp Il terzino olandese ha spiegato nei dettagli tutta la vicenda: “Ho notato che ha cercato di ristabilire un rapporto ma io non ero d’accordo. Nello spogliatoio mi ha chiamatocirca otto volte e lo può fare. Ma pubblicamente non avrebbe mai dovuto farlo, in quello ha sbagliato. Sono rimasto sorpreso dal suo gesto, ha esagerato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ai simpatici ragazzi che hanno cenato qui - si sono dimenticati di pagare e sono usciti separatamente : le telecamere vi hanno ripreso - se non non rimediate pubblichiamo”. Il post del locale e cosa è successo dopo - : a pagamento avvenuto verrà emesso regolare scontrino fiscale”. Allora ci siamo ricordati di quella coppia che aveva cenato da noi, uscendo prima uno e poi l’altra”. P. L'articolo “Ai simpatici ragazzi che hanno cenato qui, si sono dimenticati di pagare e sono usciti separatamente: le telecamere vi hanno ripreso, se non non rimediate pubblichiamo”. (Ilfattoquotidiano.it)

Sono circa 6 milioni gli italiani che vorrebbero cambiare fornitore luce e gas - ma non lo fanno. Perchè? Dubbi - paure - perplessità. Cerchiamo di fare chiarezza - sfatare falsi miti e scopriamo alcuni dispositivi che possono aiutarci a risparmiare e monitorare i consumi - In poche parole, la lampadina a LED può portare a un risparmio energetico fino all’80-90% in meno rispetto alle sorgenti luminose a incandescenza. A quel punto, il gioco è fatto; dovrete aspettare che parta la nuova fornitura, sarà la società stessa ad avvisare il vecchio fornitore del cambio. Niente paura, però, perché durante l’attesa non si deve fare nulla e, come detto, si continuerà a ... (Iodonna.it)

Torino - Adams : “Mi chiamo Che in onore di Guevara. Sono felice di questo” - Mi diedero questo nome perché nei giorni in cui sono nato credo siano stati trovati i suoi resti per la sepoltura”. Sono felice di questo” appeared first on SportFace. . Lo ha rivelato l’attaccante del Torino, Che Adams, in un’intervista a Sky Sport poco prima del match contro l’Inter. In effetti, nell’ottobre del 1997 furono identificate le ossa – trovate un po’ di tempo prima – del leggendario ... (Sportface.it)