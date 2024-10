Trento si prepara a un’importante conferenza sul futuro delle autonomie speciali nel 2025 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, Roberto Paccher, ha annunciato un’iniziativa significativa per il futuro delle autonomie speciali, programmata per febbraio 2025 a Trento. Questa proposta è emersa durante l’Assemblea plenaria delle Assemblee legislative autonome tenutasi a Isernia e ha ricevuto un consenso unanime da parte dei partecipanti. Il focus dell’incontro sarà sulle autonomie speciali e sul loro ruolo nel contesto dell’autonomia differenziata, un tema di grande rilevanza nel panorama politico italiano. L’importanza delle autonomie speciali Le autonomie speciali rappresentano un elemento fondamentale nell’architettura istituzionale italiana, discostandosi dalle regioni ordinarie e avendo statuti costituzionali propri. Gaeta.it - Trento si prepara a un’importante conferenza sul futuro delle autonomie speciali nel 2025 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, Roberto Paccher, ha annunciato un’iniziativa significativa per il, programmata per febbraio. Questa proposta è emersa durante l’Assemblea plenariaAssemblee legislative autonome tenutasi a Isernia e ha ricevuto un consenso unanime da parte dei partecipanti. Il focus dell’incontro sarà sullee sul loro ruolo nel contesto dell’autonomia differenziata, un tema di grande rilevanza nel panorama politico italiano. L’importanzaLerappresentano un elemento fondamentale nell’architettura istituzionale italiana, discostandosi dalle regioni ordinarie e avendo statuti costituzionali propri.

