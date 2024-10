Tom Holland anticipa Spider-Man 4: «Ho letto lo script con Zendaya» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il quarto film di Spider-Man con protagonista Tom Holland è in lavorazione. A confermarlo è lo stesso divo di Hollywood, che al podcast Rich Roll ha confessato di aver letto anche una prima bozza della sceneggiatura assieme alla fidanzata – nel film e nella vita reale – Zendaya. «L’abbiamo guardata assieme tre settimane fa e a volte saltavamo per il soggiorno dicendo, secondo noi, quanto il film meriti il rispetto dei fan. È davvero emozionante, ha acceso una scintilla in me». Lo script, per quanto interessante e ben strutturato dagli showrunner di Marvel e Disney, non è però ancora pronto: «C’è molto su cui lavorare», ha aggiunto Holland, che ha vestito i panni dell’Uomo Ragno anche nella saga di Avengers. «Gli autori però stanno facendo un ottimo lavoro. Ci sono delle cose che dobbiamo capire prima di poterlo realizzare davvero, ma ne sono entusiasta». Lettera43.it - Tom Holland anticipa Spider-Man 4: «Ho letto lo script con Zendaya» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il quarto film di-Man con protagonista Tomè in lavorazione. A confermarlo è lo stesso divo di Hollywood, che al podcast Rich Roll ha confessato di averanche una prima bozza della sceneggiatura assieme alla fidanzata – nel film e nella vita reale –. «L’abbiamo guardata assieme tre settimane fa e a volte saltavamo per il soggiorno dicendo, secondo noi, quanto il film meriti il rispetto dei fan. È davvero emozionante, ha acceso una scintilla in me». Lo, per quanto interessante e ben strutturato dagli showrunner di Marvel e Disney, non è però ancora pronto: «C’è molto su cui lavorare», ha aggiunto, che ha vestito i panni dell’Uomo Ragno anche nella saga di Avengers. «Gli autori però stanno facendo un ottimo lavoro. Ci sono delle cose che dobbiamo capire prima di poterlo realizzare davvero, ma ne sono entusiasta».

