Teatro Pirandello, ecco la nuova stagione concertistica: il programma completo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una mistura di generi musicali che spazia dalla lirica al jazz, dal classico al moderno: il Teatro Pirandello presenta la nuova stagione concertistica realizzata in collaborazione con il conservatorio Arturo Toscanini di Ribera. Un programma che porterà sul palcoscenico artisti di fama Agrigentonotizie.it - Teatro Pirandello, ecco la nuova stagione concertistica: il programma completo Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una mistura di generi musicali che spazia dalla lirica al jazz, dal classico al moderno: ilpresenta larealizzata in collaborazione con il conservatorio Arturo Toscanini di Ribera. Unche porterà sul palcoscenico artisti di fama

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Caino e Abele" apre la stagione al teatro Pirandello : a grande richiesta ci sarà una replica in più - Spettacoli in programma sabato 19 ottobre alle 21 e domenica 20 ottobre alle 17,30 come da consuetudine. A grande richiesta è stata aggiunta un’ulteriore replica che si terrà domenica. Il musical “Caino e Abele” dell'agrigentino Tony Cucchiara aprirà la stagione al teatro Pirandello il 19 ottobre. (Agrigentonotizie.it)

"Concerti ravvicinati del terzo tipo" - Claudio Baglioni torna al teatro Pirandello - "Piano di volo solo tris". È questo il nuovo "capitolo" di Claudio Baglioni, che ha annunciato oggi il calendario degli appuntamenti della sua nuova tournée che si svolgerà nei teatri lirici d'Italia con spettacoli solo piano e voce. Tre le tappe in città : il cantautore romano sarà al teatro... (Agrigentonotizie.it)

Teatro Pirandello - in attesa di “Caino e Abele” nasce il nuovo canale Whatsapp per rimanere aggiornati - La nuova stagione partirà ufficialmente il 19 ottobre con il musical di Tony Cucchiara “Caino e Abele”. Ma il teatro Pirandello, nell’attesa, diventa più “social” attivando il nuovo canale Whatsapp aperto a chiunque, non solo agli abbonati. E’ uno strumento gratuito, utile per ottenere in tempo... (Agrigentonotizie.it)