Smood riparte con la musica live | Palco rinnovato e tanti eventi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Inaugurato a fine marzo del 2023, lo- Sign Music Desk di Ceparana è pronto ad intraprendere una nuova intensa stagione di. L’avventura ricomincia domani sera nel locale di via Vecchia 179 (nato dall’idea di Riccardo Angeletti, titolare della Teknosign) diventato in pochissimo tempo, una meta per gli amanti dei concerti, provenienti spesso da fuori regione. "Con uno ‘’ completamente– dichiara il direttore artistico Stefano Ricci – per offrire ancora di più al nostro pubblico". Diversi i cambiamenti, ma uno fondamentale. "Ilè stato approntato nella sua posizione più naturale, ovvero di fronte al pubblico e non lateralmente come in precedenza". Dopo un primo segmento con protagonisti di vario genere, con la linea di Ricci, dall’autunno scorso, si è affrontato soprattutto un percorso nelle tribute band.