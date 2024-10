Lanotiziagiornale.it - Sinwar non c’è più ma Netanyahu non si ferma

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Uno alla volta sono stati uccisi tutti gli alti vertici e i gruppi dirigenti di Hamas – con l’ultimo a cadere, il capo Yahya– e di Hezbollah, ma la guerra in Medio Oriente continua come se nulla fosse cambiato. Insomma, chi pensava che, decapitate le due organizzazioni, il primo ministro di Israele, Benjamin, avrebbe arrestato la sua crociata, è rimasto deluso: nulla sembra essere cambiato. Così si avvalora la tesi di chi ha sempre sostenuto che questo conflitto sia comodo per il leader di Tel Aviv per mantenere il potere.