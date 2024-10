Scontro tra bicicletta e auto sulla rotatoria d’ingresso a Scoglitti: grave un giovane (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un grave incidente stradale è avvenuto giovedì mattina a Scoglitti (Ragusa), nei pressi della rotatoria all’ingresso del paese. Un giovane di origine bangladese, che stava percorrendo la strada in bicicletta, è rimasto gravemente ferito dopo una collisione con un’auto. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Guzzardi di Vittoria per ricevere le prime cure d’emergenza, e successivamente trasferito a Catania. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata. L'articolo Scontro tra bicicletta e auto sulla rotatoria d’ingresso a Scoglitti: grave un giovane proviene da Dayitalianews. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Unincidente stradale è avvenuto giovedì mattina a(Ragusa), nei pressi dellaall’ingresso del paese. Undi origine bangladese, che stava percorrendo la strada in, è rimastomente ferito dopo una collisione con un’. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Guzzardi di Vittoria per ricevere le prime cure d’emergenza, e successivamente trasferito a Catania. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata. L'articolotraunproviene da Dayitalianews.

