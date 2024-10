Sciopero a “La Nazione”: Ast al fianco dei colleghi impegnati a respingere l’ennesimo piano di tagli dell’Editore (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana sono convintamente al fianco dei colleghi de "La Nazione" e delle altre testate del Gruppo Editoriale Nazionale, costretti a proclamare uno Sciopero per domani, 19 ottobre 2024 (il giornale non uscirà domenica 20) dopo il nuovo, insopportabile piano di tagli che l'Editore, Andrea Riffeser Monti (anche presidente della Fieg) L'articolo Sciopero a “La Nazione”: Ast al fianco dei colleghi impegnati a respingere l’ennesimo piano di tagli dell’Editore proviene da Firenze Post. .com - Sciopero a “La Nazione”: Ast al fianco dei colleghi impegnati a respingere l’ennesimo piano di tagli dell’Editore Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana sono convintamente aldeide "La" e delle altre testate del Gruppo Editoriale Nazionale, costretti a proclamare unoper domani, 19 ottobre 2024 (il giornale non uscirà domenica 20) dopo il nuovo, insopportabilediche l'Editore, Andrea Riffeser Monti (anche presidente della Fieg) L'articoloa “La”: Ast aldeidiproviene da Firenze Post.

Rai - sciopero tecnici e impiegati : telegiornali in onda senza servizi. Giornalisti al loro fianco - . Sono andati in onda senza servizi i telegiornali Rai. Solidarietà dai giornalisti attraverso il sindacato Usigrai: «L’Usigrai, il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai, condivide le preoccupazioni di impiegati, tecnici, operai e quadri dell’azienda in sciopero» L'articolo Rai, sciopero tecnici e impiegati: telegiornali in onda senza servizi. (Firenzepost.it)