Ritrovato corpo di una donna scomparsa nel Cilento: indagini in corso per identificazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La scomparsa di Silvia Nowak, una donna di 53 anni di origini tedesche, ha scosso la comunità di Ogliastro Marina, nel Cilento. Il suo corpo, rinvenuto in condizioni di avanzato stato di decomposizione e parzialmente bruciato, rappresenta un mistero che ha suscitato preoccupazione e interesse da parte delle forze dell'ordine e dei residenti. La situazione è complicata dall'impossibilità di una immediata identificazione, rendendo necessarie analisi più approfondite per confermare se il cadavere appartenga realmente alla donna scomparsa. Le circostanze della scomparsa Silvia Nowak era scomparsa martedì pomeriggio, situazione denunciata dal marito presso la stazione dei Carabinieri di Santa Maria di Castellabate. La denuncia ha avviato un'indagine che ha mobilitato l'intero territorio.

Salerno - trovato un corpo bruciato tra sterpaglie - potrebbe essere donna tedesca scomparsa - “Non sappiamo se il corpo sia il suo”, ha riferito all'Ansa il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, specificando che il cadavere della donna, ricoperto di bruciature, “è stato individuato in una zona vicino alla sua abitazione", dove viveva con il marito, anch'egli originario della Germania, che ne aveva denunciato la scomparsa nei giorni scorsi. (Tg24.sky.it)

Trovato il corpo di una donna tra le sterpaglie in Cilento - il marito sentito dai carabinieri - A denunciare la scomparsa il marito: secondo il suo racconto la donna si era allontana da casa di primo mattino senza portar con sé oggetti. Credo avessero addirittura acquistato casa. Le telecamere di videosorveglianza avevano ripreso la donna mentre si dirigeva verso il centro di Castellabate, per poi scomparire nel nulla. (Ilfattoquotidiano.it)

Trovato il corpo di una donna a Ogliastro Marina : si ipotizza possa essere una 53enne tedesca scomparsa - Nel frattempo, il timore per la sicurezza personale è palpabile; le persone sono sempre più prudenti e tornano a confrontarsi su temi come la sicurezza pubblica e la necessità di creare spazi di protezione e vigilanza. Reazioni della comunità La scoperta del corpo ha suscitato un forte sgomento tra i cittadini di Ogliastro Marina, luogo noto per la sua tranquillità e bellezza naturale. (Gaeta.it)