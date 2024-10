Prometheus 2024: domenica 20 ottobre esercitazione della Protezione civile comunale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Prometheus 2024: domenica 20 ottobre esercitazione della Protezione civile comunale Sarà domenica 20 ottobre la giornata individuata per la consueta esercitazione della Protezione civile comunale che si avvarrà della collaborazione delle varie associazioni di volontariato del territorio che operano nello stesso ambito: Croce Rossa Italiana, Arciconfraternita di Misericordia, La Racchetta, Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo di P.C. Sostenitori operatori di Polizia. Una combinazione di atti simulati e attività concrete che coinvolgeranno uomini, mezzi e tecnologie solitamente impiegati durante eventi calamitosi. Lanazione.it - Prometheus 2024: domenica 20 ottobre esercitazione della Protezione civile comunale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 1820Sarà20la giornata individuata per la consuetache si avvarràcollaborazione delle varie associazioni di volontariato del territorio che operano nello stesso ambito: Croce Rossa Italiana, Arciconfraternita di Misericordia, La Racchetta, Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo di P.C. Sostenitori operatori di Polizia. Una combinazione di atti simulati e attività concrete che coinvolgeranno uomini, mezzi e tecnologie solitamente impiegati durante eventi calamitosi.

