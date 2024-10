Pozzuoli, allerta arancione: scuole chiuse sabato 19 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domani, sabato 19 ottobre, scuole chiuse a Pozzuoli per l’allerta meteo arancione. L’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere le attività in via precauzionale, coinvolgendo tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, inclusi gli asili nido. La chiusura non riguarda solo gli istituti scolastici: resteranno fuori uso anche il cimitero comunale, le aree per lo sgambamento dei cani, la pista ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici come Villa Avellino, l’Oasi di Monte Nuovo e il Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne. L’Amministrazione ha revocato inoltre le autorizzazioni per eventi e manifestazioni all’aperto.Leggi anche: Meteo, Sottocorona: Meteo, Sottocorona: “Attenzione, non è finita. Thesocialpost.it - Pozzuoli, allerta arancione: scuole chiuse sabato 19 ottobre Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Domani,19per l’meteo. L’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere le attività in via precauzionale, coinvolgendo tutte ledi ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, inclusi gli asili nido. La chiusura non riguarda solo gli istituti scolastici: resteranno fuori uso anche il cimitero comunale, le aree per lo sgambamento dei cani, la pista ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici come Villa Avellino, l’Oasi di Monte Nuovo e il Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne. L’Amministrazione ha revocato inoltre le autorizzazioni per eventi e manifestazioni all’aperto.Leggi anche: Meteo, Sottocorona: Meteo, Sottocorona: “Attenzione, non è finita.

