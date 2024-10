Perde il controllo del suv e finisce contro la recinzione di una casa a Montesilvano [FOTO] (Di venerdì 18 ottobre 2024) Avrebbe perso il controllo della sua automobile, un suv Kia Sportage, andandosi a schiantare contro la recinzione di un'abitazione.È quanto accaduto a un uomo intorno alle ore 9 in via Leopardi all'incrocio con via Tasso.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono Ilpescara.it - Perde il controllo del suv e finisce contro la recinzione di una casa a Montesilvano [FOTO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Avrebbe perso ildella sua automobile, un suv Kia Sportage, andandosi a schiantareladi un'abitazione.È quanto accaduto a un uomo intorno alle ore 9 in via Leopardi all'incrocio con via Tasso.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono

