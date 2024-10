Per costruire una cultura di pace e giustizia il Comune parla agli studenti col progetto "Cesena città globale" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella settimana in cui Cesena celebra le iniziative per l’ottantesimo anniversario della Liberazione della città, l’Amministrazione comunale dà avvio al progetto “Cesena città globale” finanziato nell’ambito del progetto R-Educ dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo nato con lo Cesenatoday.it - Per costruire una cultura di pace e giustizia il Comune parla agli studenti col progetto "Cesena città globale" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella settimana in cuicelebra le iniziative per l’ottantesimo anniversario della Liberazione della, l’Amministrazione comunale dà avvio al” finanziato nell’ambito delR-Educ dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo nato con lo

Nuovi spazi urbani a Latina : approvato il progetto per il rifacimento del centro cittadino - Queste azioni non solo contribuiscono alla riqualificazione dello spazio urbano, ma hanno anche un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini, stimolando la mobilità e la sicurezza, e fungendo da impulso per un’economia locale in crescita. L’Amministrazione ha intenzione di continuare a sviluppare piani che favoriscano uno scambio attivo tra residenti e visitatori, rendendo il ... (Gaeta.it)

Un progetto per la metropoli : "È la città delle trasformazioni. Creare percorsi tra le bellezze" - Basti pensare che place de la Concorde è grande come l’intero centro storico della nostra città. Come agire sul traffico? "I collegamenti di trasporto pubblico andrebbero migliorati, compreso il funzionamento delle ferrovie. Milano il contrario di Parigi? "In un certo senso. È vero che Milano è diventata solo per ricchi? "Concordo: i costi delle residenze sia di proprietà che in affitto ... (Ilgiorno.it)

Strutture per i senza fissa dimora in centro - Forlì Città Aperta : "Bene il progetto - ma non basta per ridurre diseguaglianze" - . Anche Forlì Città Aperta esprime il suo punto di vista rispetto al recente progetto presentato in commissione dall’assessora alle Politiche sociali, Angelica Sansavini: l’allestimento di servizi di prima accoglienza (stazione di posta con sportelli e ambulatorio) e housing first per persone senza. (Forlitoday.it)