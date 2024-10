Omicidio Milano, il VIDEO dell'uccisione di Eros di Ronza, il barista si avvicina e gli infligge 20 forbiciate (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il filmato dell'Omicidio in via Cermenate nel quartiere Vigentino, periferia sud di Milano Ecco il VIDEO dell'Omicidio a Milano in via Cermenate. Eros di Ronza è stato ucciso con 20 colpi di forbici da uno dei titolari di origine cinese. La ricostruzione del caso è nota: due uomini hanno acco Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Milano, il VIDEO dell'uccisione di Eros di Ronza, il barista si avvicina e gli infligge 20 forbiciate Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il filmatoin via Cermenate nel quartiere Vigentino, periferia sud diEcco ilin via Cermenate.diè stato ucciso con 20 colpi di forbici da uno dei titolari di origine cinese. La ricostruzione del caso è nota: due uomini hanno acco

Il video del ladro ucciso a Milano - gli ultimi istanti di Eros Di Ronza : il cric in mano - il “palo” sul marciapiedi poi la reazione fatale - Nel primo fotogramma, l'arrivo del proprietario armato che sorprende il "palo", complice di Eros Di Ronza. In quel video, che nella serata di giovedì 17 ottobre ha iniziato a circolare tra i residenti dello Stadera, è immortalata l'intera sequenza che si è conclusa con l'omicidio del trentasettenne Eros Di Ronza, ucciso nella notte tra mercoledì e giovedì con una ventina di fendenti ... (Ilgiorno.it)

