Nuova ferrovia l’altolà di Bignami | I sindaci temono il voto regionale

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Imola, 18 ottobre 2024 – Hanno fatto tutto loro. E ora vogliono trascinarci in una polemica che non ci riguarda. Sorprendono in particolare i toni barricaderi: dov’erano quando la Regione sollecitava l’intervento e riceveva informative?”. Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo, replica così a quegli enti locali (Comune di Imola in testa) che contestano l’operato di Reteria italiana (Rfi) sul potenziamento della linearia Bologna-Castel Bolognese (lamentando scarso ascolto delle istanze territoriali a partire dalla bocciatura dell’ipotesi tunnel) e chiedono al Mit di sedersi al tavolo istituzionale per discutere del progetto. L’impressione, notano gli osservatori, è che su questa vicenda tutto sia cambiato quando si è manifestata l’impossibilità di affiancarsi agli attuali binari per mancanza di spazio.