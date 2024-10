Nicolato: Sinwar eliminato, la cupola del Jihad non c'è più (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con l'uccisione di Yahya Sinwar, l'ideatore del 7 ottobre che a quanto pare stava cercando di darsela a gambe, Israele ha praticamente eliminato tutto il vertice di Hamas. Prima di lui era toccato in ordine di importanza a Ismail Haniyeh, ucciso insieme alla sua guardia del corpo il 31 luglio a Teheran, dove aveva appena assistito alla cerimonia di insediamento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il metodo utilizzato è ancora un mistero dal momento che secondo alcuni si sarebbe trattato di un attacco missilistico, secondo altri di un ordigno nascosto nella stanza dell'albergo, gestito dalla Guardie della rivoluzione iraniane, dove era ospitato. Haniyeh era considerato il capo politico di Hamas. Stessa sorte era toccata il 13 luglio a Mohammed Deif in seguito a un bombardamento mirato su Khan Yunis. Liberoquotidiano.it - Nicolato: Sinwar eliminato, la cupola del Jihad non c'è più Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con l'uccisione di Yahya, l'ideatore del 7 ottobre che a quanto pare stava cercando di darsela a gambe, Israele ha praticamentetutto il vertice di Hamas. Prima di lui era toccato in ordine di importanza a Ismail Haniyeh, ucciso insieme alla sua guardia del corpo il 31 luglio a Teheran, dove aveva appena assistito alla cerimonia di insediamento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il metodo utilizzato è ancora un mistero dal momento che secondo alcuni si sarebbe trattato di un attacco missilistico, secondo altri di un ordigno nascosto nella stanza dell'albergo, gestito dalla Guardie della rivoluzione iraniane, dove era ospitato. Haniyeh era considerato il capo politico di Hamas. Stessa sorte era toccata il 13 luglio a Mohammed Deif in seguito a un bombardamento mirato su Khan Yunis.

